Als „Landau Eye“ hat Oberbürgermeister Thomas Hirsch das Riesenrad bezeichnet, das jetzt auf dem Rathausplatz hoffentlich viele Besucher in die Höhe hievt und den grandiosen Ausblick weit über die Dächer der Stadt hinaus genießen lässt. Landau Eye kommt von London Eye (Auge von London), einem Riesenrad an der Themse. Das ist zwar mit 135 Metern exakt dreimal so hoch wie das Landauer Auge, aber das schmälert weder die gute Idee, noch macht es das Landauer Exemplar zum Hühnerauge. Das Riesenrad, das sonst auch schon einer der Höhepunkte von Mai- und Herbstmarkt war, soll bis zum Ende der Sommerferien im Herzen der Stadt stehenbleiben.

Holiday-Park in Klein

Noch mehr Vergleiche gefällig? Tourismus-Geschäftsführer Bernd Wichmann und Dezernent Alexander Grassmann arbeiten mit ihrem Team auch an einem Konzept für einen „Holiday-Park in Klein“, wie Oberbürgermeister Thomas Hirsch angekündigt hat. Gemeint ist ein Freizeitpark mit Online-Ticket-System im September auf dem Alten Messplatz.

Wie wichtig solche Zusatzangebote sind, zeigten die Auswirkungen des Corona-Ausbruchs in den Fleischfabriken in Nordrhein-Westfalen. Denn wer aus betroffenen Regionen kommt, muss bei Urlaubsreisen andernorts mit Anfeindungen, Einreisesperren oder zumindest dem Aufwand eines Corona-Tests rechnen.

Disziplin lässt nach

Drücken wir die Daumen, dass es hier nicht soweit kommt! Dazu ist weiterhin viel Disziplin erforderlich, doch die lässt deutlich nach. Die Mund-Nasen-Maske ist bei vielen zum modischen Accesoire mutiert, das nicht selten nur am Autospiegel oder Ellenbogen baumelt, als Bartbinde ihren Dienst fristen muss und viel zu oft auf Halbmast deutlich unter der Nase hängt.

Bei vielen wird es in diesem Jahr nichts mit der geplanten Urlaubsreise. Manche haben einfach nicht den Nerv für eine Reise ins Ungewisse, andere können nicht reisen, weil Kurzarbeit die Familienkasse geleert hat. Umso wichtiger sind Angebote daheim. Auch solche zum draußen sitzen und genießen, wie sie beispielsweise das Parkhotel im Konzertgarten neben der Festhalle eingerichtet hat.

In diesem Zusammenhang ist dann auch unsere gestrige Überschrift „Party im Parkhotel“ zu korrigieren, denn bei aller Freude darüber, wieder mit anderen ohne Maske zusammensitzen zu können, ist natürlich weiterhin Vorsicht angesagt. Denn es waren schließlich Partys, die uns den ganzen Schlamassel eingebrockt hatten. Obacht also, das es zu keinem Landau Auwei kommt.