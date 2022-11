Der Fall hat eine Vorgeschichte: Bereits am 8. Oktober kam es in den Abendstunden in der Edesheimer Jahnstraße zu einem Verkehrsunfall, bei dem ein Autofahrer mit seinem Wagen frontal mit einem Baum kollidierte. Der Mann hatte sich mit seinem stark demolierten Auto aus dem Staub gemacht. Laut Polizei entstand aufgrund der Unfallflucht ein Schaden von mehr als 5000 Euro. Am Mittwoch meldete nun telefonisch ein 57-Jähriger einen Wildunfall bei der Polizei, der sich angeblich bei Hambach ereignet haben soll. Weil sein Fahrzeug dadurch stark beschädigt worden sei, bat er um eine polizeiliche Unfallaufnahme. Die Beamten wurden vor Ort stutzig, weil das Schadensbild zum Unfall vom 8. Oktober passte. Dem Mann wurde eröffnet, dass er sich nun in einem Ermittlungsverfahren wegen versuchtem Versicherungsbetrug verantworten müsse. Zudem wurde die Führerscheinstelle informiert, die nach diesem Vorfall die charakterliche Eignung des 57-Jährigen prüfen wird.