Am Donnerstag gegen 15 Uhr meldeten die Bewohner eines Einfamilienhauses in Gommersheim, dass auf ihre Eingangstür geschossen werden. Vor Ort stellte sich heraus, dass es sich um keine Schüsse gehandelt hatte, wie die Polizei berichtet. Vielmehr hatten unbekannte Täter Steine gegen die Eingangstür geworfen. Hierdurch ging das Glas der Eingangstür zu Bruch. Es entstand Schaden in Höhe von 500 Euro. Die Polizei ermittelt nun wegen Sachbeschädigung gegen unbekannt. Hinweise nimmt die Polizei Edenkoben unter der Rufnummer 06323 9550 entgegen.