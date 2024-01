Die Polizei warnt vor Dieben, die sich als angebliche Handwerker Zutritt zu Wohnungen verschaffen. Am Dienstag gegen 17 Uhr waren demnach zwei Männer in der Straße Im Vogelsang unterwegs. Sie gaukelten einer 89-Jährigen vor, dass sie die Heizungen überprüfen müssten. Nachdem die falschen Handwerker wieder weg waren, stellte die Seniorin fest, dass Schmuck und Bargeld fehlten. Der Wert des Diebesgutes liegt laut Polizei im dreistelligen Bereich. Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizeiinspektion Landau unter der Telefonnummer 06341 2870 oder per E-Mail an pilandau@polizei.rlp.de zu melden. Wie man sich vor Trickdiebstählen aus Wohnungen schützen kann, kann man auf der Homepage www.polizeiberatung.de nachlesen.