Das hat für Aufregung in den sozialen Netzwerken gesorgt: Eine 13-Jährige wird vermisst. Das Plakat verbreitet sich so sehr, dass die Polizei dementiert. Das Mädchen existiert nicht, teilte die Behörde am Donnerstag mit. Wer ist für die Falschmeldung verantwortlich? Das haben die Beamten nun aufgeklärt. Eine Schulklasse aus Baden-Württemberg hatte während ihres Landschulheimaufenthaltes in Bad Bergzabern eine Schnitzeljagd veranstaltet. Das Plakat gehörte dabei zur Hintergrundgeschichte und wurde ursprünglich nicht öffentlich publiziert. Wie es in die sozialen Medien gelangte, konnte bislang nicht nachvollzogen werden, teilt die Polizei weiter mit.