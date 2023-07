Eine Ukrainerin berichtet: Olena Yakovenko, in der Heimat Ukraine eine bekannte Neuropsychologin, floh vor dem Krieg nach Deutschland. Wie viele andere musste die 66-Jährige ihr Leben neu ordnen. In Landau hilft sie Traumatisierten und Kranken.

Olena Yakovenko und ich trafen uns in Landau in der Deutschschule, in der wir beide die Sprache lernen. Wir begannen sofort ein herzliches Gespräch, bis Frau Jakowenko anfing, mich Dascha zu nennen. Aber ich heiße Diana. Ich muss zugeben, dass ich mich selbst schlecht an Namen erinnern kann, deswegen mussten wir beide über diesen Fauxpas lachen, und da die Neuropsychologin alles über das menschliche Hirn weiß, konnte sie mir erklären, wie es dazu kommen kann.

„Unsere linke Gehirnhälfte steuert unsere Sprache, die Fähigkeit zu lesen und zu schreiben und ist auch der Ort, an dem Namen und Nummern gespeichert werden. Wenn Sie und ich also Schwierigkeiten haben, uns Namen zu merken, bedeutet das, dass unsere rechte Hemisphäre mehr entwickelt ist“, erklärt die Neuropsychologin Olena Yakovenko.

Karriere in der Heimat

Die 66-Jährige lebt eigentlich in Kiew und untersucht seit mehr als 30 Jahren das Gehirn. Sie arbeitet mit Kindern und Erwachsenen, die seltene Pathologien und Anomalien im Gehirn haben. Die Spezialistin hat sich eine fantastische Kariere in der Ukraine aufgebaut: Sie arbeitete in der größten psychiatrischen Klinik, die nach Pawlow benannt wurde, und eröffnete ihr eigenes Netzwerk von Zentren. Sie unterrichtete auch andere Spezialisten, sowohl zu Hause als auch im Ausland, nach ihrer eigenen Methodik. Insbesondere in Deutschland. Vor dem Krieg in der Ukraine war Jakowenko bereits in der Pfalz gewesen.

„Ich besuchte Seminare und führte psychologische Schulungen für Frauen durch, wie sie sich selbst erkennen und wie sie mit psychischen Problemen umgehen können. In Deutschland habe ich viele Freunde und Kollegen gefunden, die mir geholfen haben, nach Deutschland zu kommen, nachdem der Krieg ausgebrochen war“, erzählt sie.

Söhne zurückgelassen

Für die Flucht nach Deutschland benötigten Yakovenko, ihr Ehemann, ihre Schwiegertochter und zwei Enkelkinder fünf Tage. Sie durchquerten Rumänien und Ungarn. Schließlich ließen sie sich in Bad Bergzabern nieder. In der Ukraine musste sie ihre zwei Söhne, die nicht fliehen wollten, und ihr Lebenswerk zurücklassen.

„Ich liebe es, mit Kindern zu arbeiten. Sie täuschen nichts vor, sie sind rein. Es ist interessant für mich, sie zu lesen, sie mir genauer anzuschauen und herauszufinden, wo das Problem ist. Zuerst hatte ich in Deutschland das Gefühl, eingefroren zu sein – wie kann ich hier Ärztin sein?“

Die deutschen Freunde von Jakowenko halfen ihr jedoch, einen Raum für private Beratungen zu finden. Der Raum im Haus der Familie in Landau wurde ihr kostenlos von der Gemeinde St. Maria zur Verfügung gestellt. Nun kann sie jeden Montag von 14 bis 17 Uhr Erwachsene und Kinder empfangen, die psychologische und diagnostische Hilfe benötigen.

Angst vor Lärm

„Es sind Kinder zwischen acht und zwölf Jahren zu mir gekommen, die den Bombenangriff in Mariupol miterlebt haben. Sie hatten zum Beispiel Angst vor dem Lärm, der durch Straßenreparaturen und von einem simplen Türklopfen verursacht wird. So sehr, dass sie sich unter dem Tisch versteckt haben. Es waren auch sehr junge Kinder dabei, drei oder vier Jahre alte, die nach dem Schreck, den sie erlebt haben, das Stottern angefangen haben. In den ersten vier Monaten war es wie am Fließband – alle 30 Minuten ein neuer Patient,“ erzählt die Neuropsychologin.

Die meisten Termine mit Olena Jakowenko werden von in der Pfalz lebenden Ukrainern vereinbart. Jeder erfuhr über das soziale Netzwerk „Ukrainians in Landau“ von ihren kostenlosen Diensten. So auch die Familie Zhelebovsky. Das Paar hat einen sechsjährigen Jungen, David, der in der Ukraine unter ständiger Aufsicht eines Neurologen stand. Der Junge hat Probleme mit der emotionalen Kontrolle und Hyperaktivität. Olena Yakovenko bringt ihm auf spielerische Art und Weise bei, sich zurückzuhalten. Sie erklärt auch seinen Eltern, wie sie mit David umgehen sollen.

Der sechsjährigen David und seine Mutter Olga Zhelebovska. Foto:Diana Nakonechna

Keine Sprachbarriere

„Wir haben mit einer Reihe von Übungen begonnen, die von einem Spezialisten empfohlen wurden, und wir sehen bereits kleine Ergebnisse. Denn als unser Sohn mehrere Stunden lang Wutanfälle hatte, wussten wir einfach nicht, wohin wir uns wenden und was wir tun sollten. Wir hatten großes Glück, hier in Landau einen Spezialisten mit einem guten Ruf zu finden, mit dem wir keine Sprachbarriere haben“, sagt Davids Mutter Olga Zhelebovska.

Zu den Patienten der ukrainischen Neuropsychologin gehört bereits ein deutscher Junge, allerdings spricht seine Mutter Russisch. In naher Zukunft plant Yakovenko, ein Treffen mit älteren Menschen aus der Ukraine zu organisieren, die jetzt in der Pfalz leben. „Wir haben erfahren, dass viele ältere Menschen ziemlich deprimiert sind. Das sind alles die Mütter und Großmütter von jemandem. Hier in Deutschland werden sie zum größten Teil nur von ihren Kindern und Enkelkindern unterstützt. Ich überlege mir gerade ein Format für ein Treffen und wie ich ihnen helfen kann“, berichtet die 66-Jährige.

Und einer der großen Pläne und Träume der ukrainischen Neuropsychologin Jakowenko ist es, hier in der Pfalz eine eigene Praxis zu eröffnen. Denn wenn sie hier und jetzt gebraucht wird als Spezialistin, dann hat sie das Gefühl, das sie ihren Platz gefunden hat.

Aus dem Englischen übersetzt von Barbara Paul.