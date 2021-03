Die Landauer Stadtverwaltung bittet angesichts einer rund 50 Personen langen Warteschlange am Corona-Schnelltestzentrum in der Festhalle darum, Termine zu vereinbaren. Zum und am Wochenende steige die Nachfrage nach Schnelltests deutlich, erläutert die Pressestelle der Stadt. Mit Terminen könnten die Wartezeiten und Warteschlangen vermieden werden. Termine können im Netz unter www.corona-test-landau.de. Auch „einfach vorbeikommen“ sei weiter möglich, dann aber zumindest in den Stoßzeiten unter Umständen mit ein wenig Wartezeit, betont die Stadt.