Die Gemeinde Birkenhördt feiert an vier Tagen ihre traditionelle Kerwe. Am Samstag ist ab 12 Uhr Schlachtfest im Festzelt am Dorfgemeinschaftshaus. Um 14 und 16 Uhr werden die Fußball-Kerwespiele mit den Mannschaften aus Annweiler auf dem Sportplatz ausgetragen. Ab 18 Uhr ist dann das Festzelt wieder geöffnet. 2,99 Euro kostet der Eintritt für die Kerweparty mit der Musikgruppe „Discoboom“. Der Kerwesonntag beginnt um 9 Uhr mit einem Gottesdienst. Um 11 Uhr folgt der Frühschoppen, ab12 Uhr gibt es im Festzelt Mittagessen. Ab 14 Uhr spielt die Kultuskapelle Offenbach. Ausklang am Kerwemontag ist ab 18.30 Uhr mit Flääschknepp unn Meerrettich. Ein Karussell, eine Hüpfburg sind für die Kleinen aufgestellt. Es gilt die 3G-Regel.