Auf dem Sportcampus am Ebenberg in Landau sollen Anhänger des Ganzkörpertrainings an Stangen auf ihre Kosten kommen. Der Fachmann spricht von einer Calisthenics-Anlage.

Unter Calisthenics versteht man ein intensives Ganzkörpertraining, bei dem die gesamte Muskulatur überwiegend mit dem eigenen Körpergewicht und ohne Zusatzgewichte trainiert wird. Wie der SPD-Landtagsabgeordnete Florian Maier berichtet, hat die Landesregierung der Stadt über 37.000 Euro aus dem Sportstättenförderprogramm genehmigt. Der 300.000 Euro schwere Fördertopf trägt den Namen „Land in Bewegung“ und ist für niedrigschwellige Sportangebote gedacht.

Sandra Diehl von der städtischen Pressestelle berichtet auf Anfrage, dass sich seit einigen Jahren mehr und mehr Menschen für den Outdoor-Sport Calisthenics begeisterten. Notwendig sei keine große Technik, sondern es reichten Reckstangen, Barren, Sprossenleiter und Quer- und Längspfosten aus, um die Muskulatur mit Klimmzügen, Barren- und Liegestützen, Kniebeugen, Dips und Rudern zu trainieren. Durch das Training werde auch die Beweglichkeit verbessert und der Kalorienverbrauch angekurbelt, was sich positiv auf die Gesundheit auswirke.

Große Nachfrage

Die Stadt Landau hat bereits im Jahr 2022 im Goethepark die erste städtische Calisthenics-Anlage errichtet. Eine zweite Anlage steht laut Diehl schon lange auf der städtischen Wunschliste – und soll nun im kommenden Jahr Wirklichkeit werden. „Uns erreichen immer wieder Anfragen von Personen, Gruppierungen oder Vereinen mit der Bitte, Calisthenics-Anlagen im öffentlichen Raum anzubieten. Gerade in Zeiten von Corona haben sich viele Aktivitäten nach draußen verlagert, und das Gesundheitsbewusstsein hat zugenommen.“ Auch böten solche öffentlichen Fitnessstationen die Möglichkeit, sich zwanglos zu treffen, Kontakte zu knüpfen und gemeinsam unverbindlich zu trainieren.

Die Zielgruppe für die Calisthenics-Anlage sind zunächst Einzelpersonen, aber auch Vereine und Schulen, die die regulären Trainingseinheiten durch Übungen an der Calisthenics-Anlage ergänzen. Die neue Einheit auf dem Sportcampus soll auf einer Fläche von rund 150 Quadratmetern stehen. Der ASV, die Montessorischule und die Südwestgirls hätten schon Interesse für das Training bekundet. „Insofern ist die Calisthenics-Anlage auch eine gute Ergänzung für den Vereins- und den Schulsport“, teilt Diehl mit. Die Arbeiten würden nun ausgeschrieben, sodass die Anlage im Frühsommer 2025 errichtet werden könne. Die Gesamtkosten für die geplante Sportstation betragen voraussichtlich rund 74.000 Euro.

Wie es in einer Pressemitteilung der Stadtverwaltung heißt, kann sich Bürgermeister Lukas Hartmann weitere Calisthenics-Anlagen noch gut im Südwestpark auf der Wollmesheimer Höhe und in Richtung Norden beispielsweise im Malerviertel oder im Nordpark vorstellen.