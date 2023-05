In der Nacht von Dienstag auf Mittwoch wurden am Sportheim in Klingenmünster etwa 50 Meter Kupferregenrinne entwendet. Die Polizei gibt den entstandenen Schaden mit rund 2500 Euro an. Wer verdächtige Wahrnehmungen im Bereich des Sportgeländes gemacht hat, wird gebeten, sich bei der Polizeiinspektion Bad Bergzabern zu melden, entweder unter der Telefonnummer 06343 93340 oder per E-Mail an pibadbergzabern@polizei.rlp.de.