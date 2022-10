Bei einem Verkehrsunfall am Donnerstag gegen 20.30 Uhr an der Kreuzung Max-Planck-/Otto-Hahn-Straße in Landau gab es einen Leichtverletzten. Nach ersten Erkenntnissen der Polizei missachtete der 61-jährige Fahrer eines VW Golf GTE die Vorfahrt einer 25-Jährigen, die in einem Ford Focus unterwegs war. Nach dem Zusammenstoß klagte die junge Frau über leichte Rückenschmerzen. Insgesamt entstand ein Sachschaden in Höhe von 15.000 Euro.