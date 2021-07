Zwei Leichtverletzte und rund 7000 Euro Sachschaden sind die Folge eines Verkehrsunfalls am Mittwochabend in Landau. Nach Angaben der Polizei hatte eine 54-jährige Autofahrerin im Kreuzungsbereich Godramsteiner Straße/Hindenburgstraße die Vorfahrt missachtet und war mit dem Wagen eines 27-Jährigen zusammengestoßen. Beide Unfallbeteiligten wurden leicht verletzt, die Frau wurde zur weiteren Untersuchung in ein Krankenhaus gebracht. Die beiden Autos waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden.