Das Ordnungsamt der Stadt Landau plant in diesem Jahr 120 Blitztage. Das sagte Anna Kästner, Abteilungsleiterin Straßenverkehr, im Mobilitätsausschuss. Das heißt, dass an jedem dritten Tag irgendwo im Stadtgebiet Kontrollen stattfinden. Kästner sagte, dass an Stellen kontrolliert werde, die von Bürgern gemeldet werden, außerdem an Kitas, Altenheimen und Überwegen. Kritik aus dem Ausschuss gab es daran, dass die Kontrollen von der Stadt angekündigt werden. Das sollte allenfalls so unspezifisch erfolgen, dass Autofahrer immer und überall mit Kontrollen rechnen müssten. Der Beigeordnete Lukas Hartmann sagte, Ankündigungen hätten keinen großen Einfluss. Bei der ersten, angekündigten Kontrolle in der Schneiderstraße, an der drei Schulen liegen, war ein Autofahrer mit 51 statt der maximal erlaubten 30 Stundenkilometer gemessen worden. Hartmann ließ offen, ob künftig auf die Ankündigungen verzichtet werde.