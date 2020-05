Die Protestantische Kirche in Landau nimmt den Namensbestandteil „fahrt“ im Feiertag Christi Himmelfahrt ernst und lädt für den 21. Mai zu einem Autogottesdienst mit dem Titel „Dem Himmel so nah“ im Autokino auf dem Neuen Messeplatz ein. Ursprünglich war der Gottesdienst wie im Vorjahr im Kirchenpavillon Himmelgrün im Wohnpark am Ebenberg geplant. Das gehe wegen des erforderlichen Sicherheitsabstands aber nur mit maximal 60 Teilnehmenden. Im Autokino haben dagegen 250 Autos Platz, die zudem mit mehr Menschen besetzt sein können. Dekan Volker Janke, der zusammen mit Pfarrer Stefan Müller und Gemeindepädagogin Constanze Harant den Gottesdienst halten wird, rechnet mit einem einmaligen Erlebnis. Der Gottesdienst beginnt um 11 Uhr, Einlass ist ab 10 Uhr. Die Musik kommt von Mitgliedern der Bläserkantorei Landau unter Leitung von Landesposaunenwart Christian Syperek. Der Gottesdienst wird auf eine 70 Quadratmeter große LED Wand übertragen, das Tonsignal wird über UKW ins Autoradio übertragen. Tickets können kostenfrei unter www.zeitvertreib-pfalz.de reserviert werden. Dort werden auch die Zulassungsbedingungen genannt.