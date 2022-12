Glück im Unglück hatte am Weihnachtsabend gegen 17.45 Uhr ein 47-jähriger Autofahrer, der mit seinem Fahrzeug auf der L540 von Freimersheim kommend in Richtung Altdorf fuhr. Wie die Polizei berichtet, kam er – wohl weil er Alkohol getrunken hatte – in einer leichten Linkskurve nach rechts von der Fahrbahn ab und fuhr einige Meter auf dem Grünstreifen. Das Fahrzeug geriet dann ins Schlingern und schlitterte in Folge des Gegenlenkens quer über die Fahrbahn. Dort kollidierte der Wagen letztlich am Heck mit einem Baum und kam zum Stillstand. Der Mann konnte sein Fahrzeug selbstständig verlassen, wurde allerdings zur Untersuchung in ein Krankenhaus eingeliefert. Dort wurde dem Mann eine Blutprobe entnommen. Seinen Führerschein ist er erstmal los. Ihn erwartet nun ein Strafverfahren.