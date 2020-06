Ein Schaden von 5000 Euro entstand am Dienstagmorgen an einem Renault Megane, der in der Parkstraße rechten Fahrbahnrand geparkt war. Nah Auskunft der Polizei ist die gesamte Fahrerseite von einem Unbekannten beim Vorbeifahren demoliert worden. Ein Zeuge hat angegeben, zwischen 7 und 7.30 Uhr einen lauten Knall gehört zu haben. Er sah einen Lastwagen mit Auflieger, der mehrere PKW geladen hatte. Auch konnte er zwei bis drei Männer beobachten, die sich über einen soeben passierten Unfall unterhalten hätten. Hinweise zu den Männern und dem Unfallverursacher sind aber nicht bekannt. Die Polizei sucht Zeugen unter Telefon 06341 2870.