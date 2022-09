Unser Karikaturist Berthold Ritter hat sich Gedanken gemacht, was die Verwaltungen intern zur Bewältigung der Energiekrise beitragen können. Durch die Corona-Pandemie bedingt, war der Arbeitsanfall bei den Behörden kräftezehrend. Und auch wenn der „Amtsschimmel“ eigentlich keine Pause macht, wäre zu raten, ein Blick in die Tierwelt zu werfen – um Energie und Nerven zu sparen. Der „Winterschlaf“ wird ganz offiziell angeordnet. Die Bewegungsmelder sind keine Attrappen, sondern Teil des Präventionsplans. Schreckt jemand aus der Winterstarre auf, muss das Licht angehen. „Safety first“ – niemand darf sich im Dunkeln verletzen, Energiesparen hin oder her. Die Energiekrise wird somit auch zur Gesundheitsprävention genutzt. Die Stromkosten und die Burnout-Gefahr sinken. Also, Licht aus und einfach schlafen. Der nächste Sommer kommt bestimmt.