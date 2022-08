Die Bauarbeiten der Schlösselkreuzung in Landau gehen in die nächste Runde. Bis zum Ende der Sommerferien wird der zweite Bauabschnitt abgeschlossen, teilt die Stadt auf Anfrage mit. Dafür werden ab Montag, 22. August, für einige Tage die Ampeln abgeschaltet. Neue Masten werden aufgestellt, Kabel umverlegt, die Signale neu montiert und die Steueranlage umgerüstet. Zur Vorbereitung auf die Abschaltung der Ampelanlage wird bereits am kommenden Wochenende der Verkehr so umgestellt, dass es nicht mehr möglich ist, von der Weißenburger Straße in Richtung Norden zu fahren. Die Umleitung erfolgt über den Südring beziehungsweise die Friedrich-Ebert-Straße. Die Ampeln sollen voraussichtlich am Freitag, 26. August, wieder funktionieren, so die Stadtverwaltung Landau. Um die Verkehrsführung auf neue Füße zu stellen – der Knoten ist zu den Hauptverkehrszeiten am Rande seiner Leistungsfähigkeit, wird die Kreuzung in fünf Bauabschnitten ausgebaut. Dazu zählen auch Kanalarbeiten. Bis Jahresende sollte das Projekt abgeschlossen werden, wenn alles nach Plan läuft. Die Kosten waren auf 550.000 Euro veranschlagt. Im nächsten Bauabschnitt konzentrieren sich die Arbeiten auf die Sanierung der Kanäle sowie der Gas- und Wasserleitungen in der Xylanderstraße. Danach werden die Hausanschlüsse in der Schlossstraße zwischen Südring und Schlösselknoten erneuert. Der Anliegerverkehr ist aus allen Richtungen stets bis zur Baustelle zugelassen.