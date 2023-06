Im Ostring in Landau werden die Ampeln erneuert. An den Kreuzungen Martin-Luther-Straße, Industriestraße und Haardtstraße/Nordring werden die Anlagen im Juli auf LED-Technik umgerüstet, wie die Stadtverwaltung mitteilt. Zudem werden Wärmebildkameras, die das tatsächliche Verkehrsaufkommen erkennen, sowie Fahrradampeln auf Augenhöhe installiert. „Um den Verkehr für alle sicherer zu machen, werden die Ampeln auch mit einem Hörsignal für blinde Menschen ausgestattet und die Grünphase für Fußgänger wird verlängert“, heißt es weiter. „Auf der Straße werden Radaufstellflächen markiert und an allen Anlagen werden die Gehwege mit Leiteinrichtungen für seh- und gehbeeinträchtigte Menschen versehen.“ Während der Arbeiten kann es zu Verkehrsbehinderungen kommen. Das betrifft die Kreuzung Ostring/Industriestraße voraussichtlich am Montag, 3. Juli, die Kreuzung Ostring/Haardtstraße/Nordring voraussichtlich am Montag, 10. Juli, sowie die Kreuzung Ostring/Martin-Luther-Straße voraussichtlich am 17. Juli, jeweils ab 8 Uhr.