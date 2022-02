Die Welt ist voller schlechter Nachrichten. Wie gut tut es da, sich über Ampelmännchen Gedanken zu machen. In Deutschland ist es gerade Trend, Fußgängern mit bekannten Figuren oder Persönlichkeiten die Wartezeit an der Ampel zu versüßen. Landau will nachziehen – doch mit welchem Motiv?

Das „Who is who“ der deutschen Historie, sei es fiktiv oder real, träumt von einem Platz an der grün-rot leuchtenden Sonne des Straßenverkehrs. Gut, das ist vielleicht ein wenig übertrieben, aber fest steht: Das Ampelmännchen hat großen Einfluss auf die Stadt, seine Bewohner, aber auch Touristen. Wer es auf die Fußgängerampel schafft, der sorgt nicht nur dafür, dass Passanten sicher über die Straße gehen, der ist auch ultimatives Wahrzeichen.

Mit der Wahl eines Ampelmännchens wollen Städte ihren Charakter unterstreichen: In Emden hoppelt der Vorzeige-Ostfriese Otto Waalkes über die Leuchte, Ensdorf im Saarland verweist mit kleinen Bergleuten stolz auf die dortige Bergbau-Tradition und in Hameln regelt die Märchenfigur des Rattenfängers den Fußgängerverkehr. In Frankfurt verkörpert die „Fraa Rauscher“ den berühmten Apfelwein und München setzt mit homosexuellen Ampelpärchen ein Zeichen für die gleichgeschlechtliche Liebe.

Brücke, Reiter oder doch der Weihnachtsmann?

So weit, so gut. Jetzt wird auch in Landau ein individuelles Ampelmännchen Einzug halten. An der Ampelkreuzung Hindenburgstraße/Nordring soll es den Verkehr regeln und die Stadt stolz machen. Doch wer oder was könnte es sein? Die Stadt macht bisher noch ein Geheimnis um den Würdenträger. Zeit also, um selbst Vorschläge in den Ring zu werfen, was die Stadt am besten repräsentieren könnte. Ich selbst bin erst seit ein paar Wochen hier und kann deshalb nur auf meine zugegeben beschränkte Landau-Wahrnehmung zurückgreifen.

Gut, leerstehende Häuser, trockene Weiher und eine Fahrradbrücke passen nicht so richtig auf eine Fußgängerampel. Wie wäre es dann lieber ganz klassisch mit Wahrzeichen wie dem Reiterdenkmal des Prinzregenten oder der Stiftskirche. Oder doch Kunstfiguren wie der Weihnachtsmann aus der Feder von Thomas Nast (1840-1902) oder die Landavia vom erst kürzlich verstorbenen Martin Mayer – die wäre doch auch eine gute Sache, um auf das Thema „Body positivity“ also positives Körpergefühl in jeder Kleidergröße, hinzuweisen.

Ich fände ja auch das Kaufhof-Logo ganz nett – schließlich wird das große Kaufhaus-Gebäude, das für viele das Stadtbild geprägt hat, gerade abgerissen und ist in aller Munde.