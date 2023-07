Eine Ampel, die ist lustig, eine Ampel, die ist schön. Dieser Satz gilt nicht nur für die Bundesregierung, sondern natürlich auch für die Landauer Innenstadt. Deshalb müssen wir festhalten: Es gibt noch nicht genügend Ampeln in Landau. Immerhin: Die Verkreiselung in der Stadt scheint gestoppt, die Verlichtsignalisierung schreitet wieder voran. Wie früher in den seligen Zeiten, als man hier noch keine Kreisel kannte. Es lebe die Ampel! Wie aus Plänen der Mobilitätsabteilung der Stadt hervorgeht, sind weitere Ampeln an 74 wissenschaftlich präzise per Dartspfeilwurf ausgewählten Kreuzungen im Stadtgebiet, dazu eine an der A65 beim Landauer Trog (zur Verbesserung des fließenden Verkehrs) und eine in Ihrer Wohnung am Eingang zum Bad geplant. Gegenfinanziert werden letztere durch einen 2-Euro-Münzeinwurfschlitz, der eine kurze Grünphase auslöst. So will die Stadtverwaltung künftig auch noch das Geld eintreiben, das ihr die Landesregierung für die Pflichtaufgaben nicht zur Verfügung stellt.