Verkehrschaos herrschte am Dienstag auf dem Nordring in Landau. Denn die Ampeln waren auf einmal spurlos verschwunden. Das führte zu mitunter gefährlichen Szenen. Das Fehlen der Ampeln war aber keine Spontanentscheidung, sondern Teil der langfristigen Modernisierungsstrategie der Stadt. Deren Pressestelle sagt auf Anfrage: „Die Ampeln im Stadtgebiet werden umgerüstet, um den Verkehrsfluss zu verbessern.“ Bis Anfang nächster Woche soll der Austausch im Nordring und in der Neustadter Straße abgeschlossen sein. Den Begriff Verkehrschaos findet die Stadt für die Zustände am Dienstag jedoch „übertrieben“. Die Situation sei mehrfach vor Ort überprüft worden. Einzig in der „Rush Hour“ sei es zu Problemen gekommen, so Sprecherin Sandra Diehl. Sie verweist darauf, dass die Verkehrszeichen gelten, wenn die Ampeln ausfallen. Erst wenn die Situation dramatisch werde, würde die Polizei den Verkehr regeln. „Davon sind wir aber weit entfernt.“ Die Bürger müssten nun zwar ein paar Tage Unannehmlichkeiten in Kauf nehmen, dafür würden aber der Verkehrsfluss und die Sicherheit verbessert. Mitte nächsten Jahres sollen auch die Ampeln an den Knotenpunkten Weißenburger Straße, Rheinstraße, Marienring, Maximilianstraße, Dammühlstraße, Hainbachstraße und Queichheimer Hauptstraße angegangen werden. Im Mai wurde bereits die Kreuzung Godramsteiner Straße/Nußdorfer Weg/Hindenburgstraße mit neuen Hörsignalen, längeren Grünphasen und LED-Technik ausgestattet.