Die Amicitia Hütte im Modenbachtal zwischen Weyher, Burrweiler und Dernbach gelegen, wird zur Zeit nicht mehr regelmäßig bewirtschaftet. Wie auf der Internetseite der zuständigen Ortsgruppe im Pfälzerwaldverein zu lesen ist, hat das Weingut Graf von Weyher die Bewirtschaftung der Hütte bereits zum 1. September eingestellt. Lediglich am ersten Sonntag im Monat kümmern sich nun die Vereinsmitglieder um Speisen und Getränke in dem beliebten Ausflugsziel, das vor allem gerne von Familien mit Kindern angesteuert wird. Auf der Facebook-Seite des Vereins ist zudem zu lesen, dass nur dann geöffnet ist, wenn sich genug Helferinnen und Helfer finden. Sollten sich weitere Freiwillige finden, gibt es zusätzliche geöffnete Sonntage, was kurzfristig bekannt gegeben wird. Das Weingut Graf von Weyher hatte die Bewirtung auf der Amicitia Hütte sowie im Schweizer Haus im Sommer 2022 übernommen und die Karte um moderne Gerichte neben den Pfälzer Klassikern ergänzt.