Imkerinnen und Imker aufgepasst! Die Kreisverwaltung Südliche Weinstraße rät zur Vorsicht. Denn an einem Bienenstand in der Gemarkung der Stadt Annweiler ist die Amerikanische Faulbrut ausgebrochen. Bei dieser anzeigepflichtigen Bienenseuche befällt der Krankheitserreger die Larven der Bienenbrut und richtet große Schäden im Bienenstock an. Für den Menschen ist der Krankheitserreger, ein Bakterium, ungefährlich, teilt die Kreisverwaltung mit. Auch der Verzehr des Honigs sei für Menschen keine Gefahr. Aufgrund der schnellen Ausbreitung dieser Seuche ist die strikte Bekämpfung gesetzlich vorgeschrieben. Deshalb hat der Kreis ein bestimmtes Gebiet bei Annweiler zum Sperrbezirk erklärt. Alle Besitzer von Bienenvölkern innerhalb dieses Bezirks müssen ihre Bestände melden. Näheres dazu in der Allgemeinverfügung im Amtsblatt Nr. 39 vom 6. Juli unter www.suedliche-weinstrasse.de.