Als der Landauer Johannes Nicolas Rümpi im frühen 18. Jahrhundert in die Neue Welt aufbrach, wusste er nicht, dass er so etwas wie der Patriarch eines pfälzischen Clans in South Carolina werden würde. Eine Nachfahrin war in der Pfalz, um ihre Wurzeln zu finden.

„Wenn ich mir vorstelle, wie mein Vorfahre vor fast 300 Jahren hier geheiratet hat, bekomme ich eine Gänsehaut“, sagt Ruth O’Shea. „Ohne diesen Ort hier gäbe es