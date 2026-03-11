Sie sind winzig klein – richten aber große Probleme an: Die invasive Ameise Tapinoma magnum ist zurück. In Landau wurden bereits Funde gemeldet. Aber nicht nur dort.

Die invasive Ameisenart Tapinoma magnum beschäftigt erneut mehrere Kommunen in der Südpfalz. Mit steigenden Temperaturen werden die kleinen Tiere auch in Landau wieder aktiver und zeigen sich. „Ja, uns liegen erste Meldungen zu Tapinoma magnum im Stadtgebiet vor“, sagt Sprecherin Franziska Ritter auf Anfrage der RHEINPFALZ. Die Hinweise betreffen den Kanalweg sowie das Gebiet Landau-Südwest rund um die Kolmarer Straße. Die Stadt gehe jeder Beobachtung nach und setze auf ein koordiniertes Vorgehen bei der Bekämpfung.

Die Art Tapinoma magnum stammt aus dem Mittelmeerraum und hat sich in den vergangenen Jahren auch in Deutschland ausgebreitet. Sie bevorzugt warme, sonnige und trockene Standorte und nistet häufig unter Pflastersteinen oder in sandigen Böden, wo große Kolonien entstehen können. Die Tiere sind schwarz und meist zwei bis vier Millimeter groß. Auffällig ist der Geruch: Beim Zerdrücken verströmen sie einen ranzig-buttrigen, teils acetonartigen Geruch.

Chitinpanzer wird verletzt

In Landau setzt die Stadt bei der Bekämpfung der Plagegeister vor allem auf Kieselgur, ein feines Pulver aus fossilen Kieselalgen. Es wirkt bei den großen Drüsenameisen (Tapinoma magnum) tödlich, da es den Chitinpanzer der Insekten verletzt, sich in den Gelenken der Tiere festsetzt und die Ameisen so nach kurzer Zeit austrocknen oder bewegungsunfähig machen. Stark betroffene Flächen würden gezielt behandelt, an einigen Bäumen kämen zusätzlich Leimringe zum Einsatz, erklärt Franziska Ritter.

Nach Angaben der Verwaltung sind die Maßnahmen besonders effektiv, wenn auch Anwohner aktiv werden und etwa Kieselgur oder heißes Wasser gegen Nester auf dem eigenen Grundstück einsetzen. Die Stadt sei jedenfalls auf die Ameisen vorbereitet. Kieselgur sei auf Lager, der Einsatz sei jedoch wetterabhängig: Das Pulver wirke nur bei Trockenheit.

Ziel: Ameisen-Population eindämmen

Klar ist auch: „Die bisherigen Erfahrungen mit Tapinoma magnum – sowohl in Landau als auch in anderen Kommunen – zeigen, dass sich die Ameisen in der Regel nicht vollständig beseitigen lassen“, sagt die Sprecherin. Ziel sei es, die Population einzudämmen und eine weitere Ausbreitung zu begrenzen. In den kommenden warmen Monaten wolle die Stadt die Entwicklung beobachten und die Strategie bei Bedarf anpassen.

Auch in der Verbandsgemeinde Edenkoben gibt es bereits Funde. In Burrweiler wurden Ameisen an der Kirchenmauer und am dort angrenzenden Parkplatz gesichtet. Größere Vorkommen seien auch in Böbingen festgestellt worden, wie der Erste Beigeordnete der Verbandsgemeinde Edenkoben, Eberhard Frankmann, auf Anfrage bestätigt. Bauhof-Mitarbeiter würden in stark betroffenen Bereichen Kieselgur ausbringen.

Biologische Waffe besonders wirksam

Neben Kieselgur kämen möglicherweise auch Nematoden zum Einsatz. Diese mikroskopisch kleinen Fadenwürmer greifen gezielt die Larven der Ameisen an, dringen in sie ein und töten sie ab, ohne für Menschen oder Haustiere gefährlich zu sein, erklärt Frankmann. Wer einen Verdacht habe, könne Ameisen sammeln und zur Untersuchung bei der Verbandsgemeinde abgeben. Die Reagenzgläser dafür stelle die Verwaltung bereit.

Auch in der Ortsgemeinde Herxheim beobachtet die Verwaltung die Entwicklung. Bürgermeister Sven Koch berichtet, dass es im vergangenen Jahr gelungen sei, die Population mit gezielten Maßnahmen deutlich zurückzudrängen. Eine vollständige Verdrängung dieser Art bleibe jedoch schwierig. In Herxheim kamen Nematoden, Kieselgur und Insektizide zum Einsatz, jeweils gezielt in verschiedenen Bereichen. Als besonders wirksam hätten sich Nematoden erwiesen. Diese biologische Methode werde deshalb bevorzugt eingesetzt. Mittelfristig wolle die Gemeinde vollständig auf biologische Verfahren zur Bekämpfung der invasiven Ameisen umsteigen.