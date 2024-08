Großdorf kämpft gegen Ameisenplage

Sie unterhöhlen Gehwege und wuseln durch Wohnungen: Ameisen der Sorte Tapinoma Magnum. Die Herxheimer kämpfen bislang vergeblich gegen eine Superkolonie. Doch es gibt Hoffnung.

Cramerhaus eröffnet mit einzigartiger Küche wieder

Seit Ende 2023 ist das Cramerhaus geschlossen. Wenn die Waldgaststätte am Freitag wieder öffnet, dann mit komplett neuem Konzept. Künftig wird nicht mehr gekocht, sondern nur erhitzt. Aber das auf höchstem Niveau. Zudem findet sich nur noch eine Fleischart auf der Speisekarte.

Keller durch Starkregen überflutet

Gewitter und Starkregen sorgten am Freitagabend in der VG Kandel für einen Großeinsatz der Feuerwehren. Die B427 war zwischen Winden und Minfeld gesperrt. Kanalisation kann Wassermassen nicht aufnehmen.

Vinothek Pan öffnet am Mittwoch wieder

Am kommenden Mittwoch öffnet die Pan-Vinothek wieder ihre Pforten in der ehemaligen Spritfabrik Berkel in der Klosterstraße in Germersheim. Es gibt ein neues Konzept.