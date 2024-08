Nachdem in der vergangenen Woche Köderdosen an betroffene Privathaushalte verteilt worden sind, hat am Donnerstag die Bekämpfung der invasiven Ameisenart Tapinoma magnum auf öffentlichen Flächen in Herxheim begonnen. Mitarbeiter einer Firma zur Schädlingsbekämpfung haben rund um den besonders befallenen Kirchberg im Ortszentrum 4000 Liter eines in Wasser gelösten Granulats versprüht. Im südpfälzischen Großdorf hat sich eine Superkolonie der eigentlich in Nordafrika beheimateten Ameisenart mit mehr als 100 Königinnen und Millionen von Arbeiterinnen niedergelassen. Die Tiere unterhöhlen unter anderem Gehwege. Ob die Bekämpfung mit dem flüssigen Insektizid erfolgreich sein wird, ist unklar. Patrick Gerlach, Geschäftsführer der Bekämpfungsfirma, bezeichnet die Aktion als „ernst gemeinten Feldversuch“. Mehr zum Thema lesen Sie hier