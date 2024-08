In nicht gekanntem Ausmaß suchen Ameisen die Pfalz heim. Auch in Landau Südwest gibt es sie. Doch die Stadt Landau stellt sich taub und verkennt die Gefahr.

Sie schalten ihre Artgenossen gnadenlos aus, setzen ihr Drüsengift auch gegen Menschen ein und können weite Gebiete unterhöhlen, die Ameisen der Art Tapinoma magnum. Die Viecher im Haus zu wissen, ist der blanke Horror. Die Bewohner haben nie wieder Ruhe. Beispiele in Kehl und Ketsch zeigen, dass die Ameisen ganze Stadtteile lahm legen. Deshalb warnen Experten: Wehret den Anfängen.

In Herxheim hat Ortschef Sven Koch die Bekämpfung zur Chefsache gemacht, in Limburgerhof handhabt es Bürgermeister Andreas Poignée ebenso. Ursula Britting-Schneider aber wartet heute noch auf Besuch der Stadt Landau. Sie fühlt sich allein gelassen. Wozu sich mit Nachbarn abstimmen, wenn sich die Stadt verweigert, obwohl ihre Flächen ebenso betroffen sind? Was ist das für eine Marschrichtung? Die Behörde verkennt die Gefahr und mögliche Konsequenzen. Sie reagiert typisch: Da brennt die Hütte, aber der Wasserschlauch darf nicht eingesetzt werden, weil er der EU-DIN-Norm nicht entspricht.