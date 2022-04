Die Landauer Psychotherapie-Ambulanz für Kinder und Jugendliche der Universität Koblenz-Landau hat eine Corona-Beratung ins Leben gerufen, um möglichst unkompliziert und niedrigschwellig erste Hilfe leisten zu können. Das Angebot in den Räumlichkeiten im Quartier Chopin ist anonym, unverbindlich und kostenfrei, heißt es in einer Pressemitteilung der Stadtverwaltung. Mit diesem wichtigen Angebot reagiere die Ambulanz auf die schwierige Situation, in die viele geraten seien nach Kita- und Schulschließungen, wenigen Kontakte zu Freunden, kaum Möglichkeiten für Sport oder andere gemeinschaftliche Hobbys. Kinder und Jugendliche hätten in der Zeit der Pandemie ganz besonders gelitten.

Sehr deutlich werden die Spuren laut Stadtverwaltung, die die vergangenen zwei Jahre hinterlassen haben, beim Beratungs- und Unterstützungsbedarf. Für Therapieplätze gebe es größtenteils lange Wartelisten. Oberbürgermeister Thomas Hirsch begrüßt das Angebot der Ambulanz und hat das Team um Leiterin Professor Tina In-Albon und Geschäftsführerin Andrea Kircher aus Mitteln der Sparkassenstiftung mit einer Spende unterstützt. Über die Höhe der Spende macht die Stadt keine Angabe.

Die Corona-Beratung in der Ostbahnstraße 12 richtet sich an alle Kinder und Jugendlichen bis 21 Jahren und basiert nur auf Spenden. Termine können online unter www.uni-koblenz-landau.de/ambulanz-beratung-corona vereinbart werden. Kontakt: per Mail an corona-beratung@uni-landau.de oder Telefon 06341 28035804.