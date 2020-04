Von Samstag auf Sonntag hat es im Kreis Germersheim eine bestätigte Corona-Neuinfektionen gegeben, im Landkreis Südliche Weinstraße und der Stadt Landau keine. Damit beträgt die Gesamtzahl der bestätigten Infektionen seit Ausbruch beziehungsweise Beginn der Tests 340 Fälle, zehn mehr als am Freitag. Mittlerweile gesundet sind 223 Menschen, acht mehr als am Freitag.

Im Zuständigkeitsbereich des Gesundheitsamts Landau/Südliche Weinstraße sind bisher 209 Infektionen nachgewiesen worden, die allermeisten per Test, vier aber nur aufgrund ihres spezifischen klinischen Bildes von Covid-19, der vom Coronavirus ausgelösten Lungenkrankheit. Diese Fälle werden zwar an das Landesuntersuchungsamt, jedoch nicht an das Robert Koch-Institut übermittelt. 148 Menschen sind wieder gesundet, einer ist gestorben. Im Landkreis Germersheim gibt es noch 54 bestätigte positive Fälle bei 75 Gesundungen. Auch hier ist ein Mensch an Covid-19 gestorben.