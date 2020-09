In Landau gibt es am Wochenende vom 18. bis 20. September ein Lichtershopping und einen Kunst- und Genussmarkt. Organisiert wird dies von der Werbegemeinschaft der Aktiven Unternehmer (Aku), dem Büro für Tourismus und dem Stadtmarketing. Der Kunst- und Genussmarkt wird am Freitag um 14 Uhr auf dem Untertorplatz vor dem Deutschen Tor eröffnet. Mit der Abenddämmerung beginnt um 18 Uhr das Lichtershopping, bei dem große Leuchtelemente an den Einkaufsstraßen stimmungsvolle Akzente setzen. Die Geschäfte sind bis 22 Uhr geöffnet und haben teilweise auch besondere Aktionen geplant, wie beispielsweise eine Schnapsverkostung, ein Windlichter-Basteln oder Musik. Außerdem stellen auf dem Rathaus- und Stiftsplatz Landauer Autohäuser ihre neuesten Modelle aus.

Beim Genussmarkt, der auch am Samstag und Sonntag noch von 11 bis 18 Uhr geöffnet ist, gibt es Spezialitätenstände mit regionalen Produkten und fünf Stände von Kunsthandwerkern innerhalb des Deutschen Tores. Aufgrund der geltenden Corona-Verordnung wird der Zugang begrenzt, und es gibt Händedesinfektionsmöglichkeiten am Ein- und Ausgang.