Von heute bis Dienstag wird in Heuchelheim Kerwe gefeiert. Hauptattraktion ist laut einer Mitteilung der Gemeinde einmal mehr das Oldtimer-Treffen für Traktoren des Vereins für ländliche Maschinen, Geräte und Brauchtum „Altertrümmer Klingbachtal“ am Samstag und am Sonntag. Erwartet werden mehrere Hundert Fahrzeuge, darunter auch Motorräder und Autoveteranen. Zudem werden historische Stationärmotoren, die für den Antrieb von Schrotmühlen, Häckselmaschinen oder Stromgeneratoren gebraucht wurden, zu sehen sein. Zur offiziellen Eröffnung der Kerwe wird Pfarrer Johannes Berthold am Freitag um 19 Uhr den am Kirchgarten vorbeifahrenden Oldtimer-Traktoren seinen Segen spenden. Am Sonntag startet um 14 Uhr der große Korso durch den Ort. Gegen 16 Uhr beginnt die Versteigerung von Traktoren, Maschinen, Geräten und Antiquitäten. Im verkehrsfreien Dorfmittelpunkt sind während der kompletten Kerwe Stände und eine Hüpfburg aufgebaut. Musik gibt es unter den Linden vor Rathaus und Kirche beim Männergesangverein am Freitagabend beim Freundschaftssingen, am Samstag ab 19 Uhr und am Sonntag ab 17 Uhr von Acoustic & Amazing und zum Kerweausklang am Dienstagabend mit dem Wettsingen der Gaudichöre der Vereine. Im Landjugendhof gibt es am Freitag Musik mit „DJ Jen“ und am Samstag mit der Coverrock-Band „Varied Bunch“. An beiden Tagen sind Ausschank und Weinlounge ab 19 Uhr geöffnet.