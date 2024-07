Vom 5. bis 8. Juli, Freitag bis Montag, feiert Kleinfischlingen seine Storchenkerwe. Am Freitag um 17 Uhr öffnen die ersten acht von elf Höfen, ab 18.30 Uhr gibt es den Kerweumzug mit der Kolpingkapelle Weyher. Weinprinzessin Mia I. wird das viertägige Fest offiziell eröffnen. Wer trotz der Storchenkerwe die Fußball-EM nicht verpassen möchte, ist am Freitag und Samstag zum Public Viewing im Tannenhof eingeladen. Dort kann am Samstag ab 17 Uhr auch die Artistengruppe Theater & Artistik Wagemut Edesheim bewundert werden. Traditionell gibt es am Sonntag um 10.30 Uhr einen ökumenischen Kerwe-Gottesdienst mit Pfarrerin Elke Wedler-Krüger und Anja Sell sowie dem Posaunenchor Altdorf. Am Nachmittag gibt es ein Kinderprogramm mit Kinderschminken ab 14 Uhr und Zauberei mit Helmut Buchert ab 15 Uhr. Am Montag treffen sich Feuerwehren im Kirchgarten. Neben den Ausschankstellen ist von Samstag bis Montag auch das Museum im Florum mit Ausgrabungsfunden geöffnet. Unterschiedliche musikalische Angebote gibt es an allen Tagen: Am Freitag ab 18 Uhr spielen bei Familie Dick die Pfalz-DJs. Musik mit Heavy Bones (unter anderem mit Bernhard Vanecek) gibt’s am Samstag ab 19 Uhr im Lammhof. Die Band Jackn Jack spielt am Sonntag ab 17 Uhr im Florum Hits der 60er- und 70er-Jahre. Ebenfalls im Florum spielen am Montag ab 18 Uhr die Old Queich Stompers New Orleans-Jazz. Weitere Informationen und Details können unter www.kleinfischlingen.de abgerufen werden.