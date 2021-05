Die neu gebildete Sparkasse Südpfalz vollzieht am Wochenende auch ihre technische Fusion und stellt auf ein gemeinsames Computersystem um. Deshalb kommt es vom 14. bis 16. mai, Freitag bis Sonntag, zu Einschränkungen. Die Bank empfiehlt ihren Kunden, sich vorher mit ausreichend Bargeld zu versorgen oder im Handel mit Kreditkarte zu bezahlen. Auch Überweisungsterminals, Kontoauszugsdrucker, Online-Banking, Online-Brokerage und Sparkassen-App stehen nicht zur Verfügung. Zum 1. Januar hatten die Sparkassen Südliche Weinstraße und Germersheim-Kandel sich zusammengeschlossen. Nach fünf Monaten intensiver Vorarbeit werden nun die Datenbestände beider Häuser zusammengeführt. Alle Kunden der ehemaligen Sparkasse Germersheim-Kandel müssen sich an eine neue IBAN gewöhnen, da sich die Bankleitzahl geändert hat. Diese lautet ab dem 17. Mai dann einheitlich 548 500 10, die einheitliche BIC SOLADES1SUW. Weil Kontonummern in beiden Häusern doppelt vergeben

waren, mussten einige wenige Kunden eine neue Kontonummer bekommen, teilt die Sparkasse weiter mit.