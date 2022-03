Nach drei Jahren Abstinenz laden die Aktiven Unternehmer Landauer (Aku) wieder zum Frühlingsfest ein. Am Wochenende, 2. und 3. April, soll gefeiert werden. Auf dem Rathausplatz gibt es am Sonntag einen deutsch-französischen Bauernmarkt.

Der Aku organisiert gemeinsam mit dem Büro für Tourismus Landau ein Fest mit vielen Höhepunkten. Die Geschäfte in der Innenstadt öffnen am Samstag bis 18 Uhr und am Sonntag von 13 bis 18 Uhr. Damit auch die kleinen Besucher ihre Freude haben, steht zum Austoben beim Modehaus Jost wieder eine Hüpfburg bereit.

45 Marktbeschicker

Wie schon in den Jahren vor Corona organisiert das Büro für Tourismus am Sonntag den beliebten deutsch-französischen Bauernmarkt. 45 Anbieter der Region, aber auch aus dem grenznahen Elsass, bieten von 11 bis 18 Uhr auf dem Rathausplatz eine vielfältige Auswahl an Köstlichkeiten an. Die Palette reicht von Schinken und Wurst über Biopilze, Ziegenkäse, Säfte, Bioweine und Sekte bis zu Marmelade und Honig. Für die kleinen Besucher planen die Touristiker um Geschäftsführer Bernd Wichmann und Marktmeisterin Sonja Brunner-Hagedorn, ein Kinderkarussell in der Innenstadt aufzustellen.

„Wir nehmen die aktuelle Corona-Lage weiter sehr ernst“, betont Oberbürgermeister Thomas Hirsch, dem vor allem Berichte aus den Krankenhäusern in der Region und von Unternehmen Sorgen bereiten, bei denen aufgrund von hohen Fallzahlen Personalmangel herrscht. Was den Bauernmarkt und andere vergleichbare Veranstaltungen von den am zurückliegenden Wochenende abgesagten Frühlingsempfang und Lätare-Umzug unterscheidet? „Beim Bauernmarkt kann man sich aus dem Weg gehen“, untermauert der Stadtchef seine Argumentation. „Auch der Verkaufsoffene Sonntag konzentriert sich nicht auf den Rathausplatz, sondern findet verteilt in der gesamten Innenstadt statt.“

„Maske tragen“

Trotzdem appelliert Hirsch: „Wir dürfen jetzt nicht leichtsinnig werden, selbst wenn auf Bundes- und Landesebene weitere Lockerungen kommen. Jede und jeder von uns kann dazu beitragen, dass wir die Infektionslage wieder in den Griff bekommen.“ Hirsch bittet die Landauer, auch beim Verkaufsoffenen Sonntag und beim Einkauf auf dem Bauernmarkt nach Möglichkeit Maske zu tragen, sobald Abstände nicht eingehalten werden können.