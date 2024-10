Unter dem Motto „Vom Weinberg auf den Festplatz“ lädt der Birkweiler Weinherbst am Samstag und Sonntag, 26. und 27. Oktober, Weinliebhaber und Genießer ein. Der zweite Tag steht im Zeichen der Familie und bietet auch Programmpunkte für Kinder.

Das vom Verein Weinfreunde Birkweiler veranstaltete Fest nach der Lese zieht jedes Jahr zahlreiche Genussliebhaber in das Winzerdorf an der Südlichen Weinstraße. Am Samstag können die Besucher bei der dritten Birkweiler Lagenverkostung von 15 bis 18 Uhr Rieslinge, Burgunder und Co. sowie Rotweine aus den renommierten Weinlagen Kastanienbusch, Mandelberg und Rosenberg verkosten. Dazu liefern die örtlichen Winzer viele Informationen zu den Weinen und aktuelle Leseerfahrungen. Insgesamt 22 Weine werden angeboten. Preis: 15 Euro zuzüglich Glaspfand. Eine Anmeldung ist nicht erforderlich. Zu Stärkung erwarten die Besucher im Ortsmittelpunkt von Birkweiler (bei Regen und Kälte im Dorfgemeinschaftshaus am Sportplatz) herbstliche Spezialitäten aus dem Foodtruck.

Für tiefere Einblicke in die Welt der Weine können Besucher an geführten Touren teilnehmen, bei denen die Birkweiler Weinlagen erkundet werden. Die Lagenführungen sind am Samstag um 13 und 15.30 Uhr und dauern jeweils etwa 90 Minuten. Die Wanderung erstreckt sich über rund drei Kilometer und beinhaltet die Verkostung von vier Weinen. Die Teilnahmegebühr beträgt 15 Euro. Um Anmeldung über die Webseite www.weinjahreszeiten.de wird gebeten.

Sonntag im Zeichen der Familie

Am Sonntag wird der „Weinherbst für die ganze Familie“ im Ortsmittelpunkt gefeiert, bei Schlechtwetter im Dorfgemeinschaftshaus. Von 12 bis 19 Uhr haben Besucher die Möglichkeit, sich mit ortsansässigen Winzern über die gerade abgeschlossenen Lese auszutauschen. Für Kinder sind ab 13 Uhr eigene Programmpunkte inklusive Kürbisschnitzen für Halloween geplant. Von 13 bis 16.30 Uhr gibt es zudem einen Frühschoppen mit Volksmusik und Schlager von der Band Alpingaudi.

Nach Auskunft des Vereins setzt der Birkweiler Weinherbst einen besonderen Fokus auf Nachhaltigkeit und Verantwortung. Sowohl in der Weinproduktion als auch beim Feiern werde auf umweltbewusstes Handeln wert gelegt.