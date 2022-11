Erschrecken Sie nicht, wenn am 8. Dezember das Handy oder eine Sirene Alarm schlägt: Das muss so sein. Zum bundesweiten Warntag werden um 11 Uhr auch in Landau und im Kreis SÜW alle Alarmierungsmittel zur Warnung der Bevölkerung ausgelöst.

Die Mischung macht’s: Das gilt auch bei einem so ernsten Thema wie dem Katastrophenschutz. Um die Bevölkerung im Ernstfall schnell, zielgerichtet und verlässlich vor einer Gefahr warnen zu können, setzen Bund, Länder, Städte, Kreise und Gemeinden daher auf einen Warnmittelmix. So auch die Stadt Landau, die gerade erst ein topmodernes Sirenennetz als neuen Baustein zur Bevölkerungswarnung in Dienst gestellt hat. Im Kreis Südliche Weinstraße schlagen die Warnapps Katwarn und Nina Alarm und, wo vorhanden, die Sirenen in den Gemeinden. Die Warnapps werden zentral über den Bund ausgelöst, die Sirenen von den Feuerwehreinsatzzentralen der Städte und Verbandsgemeinden.

In Landau hat Oberbürgermeister Thomas Hirsch den verwaltungseigenen Katastrophenschutzstab aktiviert, unter anderem um die Verwaltung und die Landauer auf einen möglichen „Blackout“, also einen länger andauernden Stromausfall, oder andere Ernstfälle vorzubereiten. Schließlich solle der bundesweite Warntag auch Bürger für das Thema Warnung sensibilisieren.

Sirenen mit Weckeffekt

In Landau steht dabei das neue Sirenennetz im Mittelpunkt. Alle 15 Sirenen werden an diesem Tag um 11 Uhr ausgelöst. Die Entwarnung erfolgt eine dreiviertel Stunde später. Warum sind Sirenen so wichtig als Ergänzung zu den immer bekannter und beliebter werdenden Warnapps und anderen Warnmitteln? „Sirenen wird der Weckeffekt zugeschrieben. Das heißt, dass sie auch nachts, wenn Fernseher, Radio, Handy und Co. ausgeschaltet sind, zur Bevölkerung durchdringen“, macht Hirsch deutlich.

Das geht aber nur, wenn die Menschen die Sirenentöne kennen und zuordnen können. Auch dazu dient der Warntag. Zusätzlich hat die Stadtverwaltung Landau Flyer aufgelegt, die neben vielen Informationen zur Warnung der Bevölkerung auch einen QR-Code enthalten, den man einscannen und dann die Sirenentöne „probehören“ kann. Die Flyer werden in den kommenden Tagen an alle Haushalte in Landau verteilt. Wer keinen Flyer bekommt, kann diesen auch in einem der städtischen Dienstgebäude abholen. Hier liegt ferner auch eine Broschüre des Bundesamts für Bevölkerungsschutz und Katastrophenhilfe (BBK) aus, die eine Checkliste beinhaltet, welche Lebensmittel, Hygieneartikel, Medikamente etc. man zu Hause haben sollte, um für alle Fälle gerüstet zu sein.

Bund testet neuen Weg

Zurück zum Warntag. Neben dem Sirenentest werden am 8. Dezember auch in Landau – wie überall in Deutschland – die Handys klingeln. Ausgelöst vom BBK, testet der Bund zum ersten Mal die Katastrophen-Warnung per „Cell Broadcast“. Hierfür ist kein Smartphone erforderlich; die Warnungen werden, ähnlich einer SMS, an alle kompatiblen Geräte geschickt.

Im Kreis werden nicht in jeder Ortsgemeinde die Sirenen ertönen, macht Landrat Dietmar Seefeldt deutlich. Denn nicht alle verfügten bereits über diese Warnmittel. Zudem entscheiden die Kommunen selbst, welche Alarmierungsmittel sie auslösen. Der Landrat hält es grundsätzlich für ratsam, die Warnapps herunterzuladen.

Thomas Hirsch bittet die Bevölkerung darum, die Warnungen am Warntag ernstzunehmen. „Wir wollen keine ,Panikmache’. Uns allen muss aber klar sein, dass die Situation ernst ist. Der Krieg in der Ukraine und die daraus resultierende Energiekrise, gepaart mit den Folgen der Corona-Pandemie, rufen Szenarien auf, die so vor wenigen Jahren noch undenkbar gewesen wären“, unterstreicht Hirsch.

Info

www.landau.de/katastrophenschutz

www.bbk.bund.de