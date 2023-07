Am kommenden Sonntag veranstaltet der Freundeskreis Blühendes Landau zusammen mit der Stadt Landau sein Picknick im Südpark. Die Veranstaltung beginnt um 11 Uhr mit einem ökumenischen Gottesdienst im Kirchenpavillon Himmelgrün und geht bis 18 Uhr. Es gibt Vorführungen des THW und der Feuerwehr. Beim ASV kann man auf einer Airtrack hüpfen, einer Art Luftmatratze; es gibt Kinderschminken, Spiele, eine Tombola und Jonglage des TV Queichheim. Zahlreiche Beschicker bieten Speisen und Getränke an, beim Kleingartenverein gibt es ab 12 Uhr Kaffee und Kuchen. Man kann aber auch selbst etwas mitbringen und vor Ort verzehren. Das Duo Fu-Zo-Groovers spielt und der Chor der CBF-Allstars singt zur offiziellen Eröffnung um 12 Uhr. Als Dankeschön an alle ehrtenamtlich Tätigen in Landau haben diese Verzehrgutscheine erhalten.