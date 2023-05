Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

In einem ungesunden Gelb-Grün präsentiert sich seit wenigen Tagen der Schwanenweiher im Landauer Ostpark. Jetzt hat ihm eine Gruppe von Weißkitteln einen Besuch am Krankenbett abgestattet – mit Schlauchboot und etlichen Messgeräten. Was geht da vor sich?

Eifrig wird, über das Klemmbrettchen gebückt, mitnotiert. Ein Koffer mit Reagenzien und bunten Fläschchen steht ausgepackt auf der Parkbank, die normalerweise für Liebespärchen