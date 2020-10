Am Samstag, 17. Oktober, werden von 8.30 bis 11.30 Uhr auf dem Wertstoffwirtschaftszentrum Nord bei Edesheim Problemabfälle eingesammelt. Vor Ort müssen die Corona-Regeln beachtet werden. Eingesammelt werden Farben, Lacke, Lösungsmittel, Reinigungsmittel, Batterien, Pflanzenschutzmittel und Giftstoffe. Gebrauchtes Motoren- und Getriebeöl wird nicht angenommen. Die Problemabfälle von Privathaushalten werden kostenlos angenommen. Es sollten pro Haushalt nur Mengen bis 50 Kilogramm oder Liter abgegeben werden. Gewerbebetriebe können sich direkt mit der SAM GmbH, Telefon 06131 982980, in Verbindung setzen. Die Abfälle dürfen nur in geschlossenen Behältern abgegeben werden können. Weitere Infos gibt es im SÜW-Wertstoff-Wegweiser und bei der Kreisverwaltung unter Telefon 06341 940420.