Burrweiler. Mit dem von Weihbischof Otto Georgens zelebrierten Hochamt an der Annakapelle oberhalb von Burrweiler enden am Samstag, 17. August, die dortigen Wallfahrten. Der Gottesdienst vor der Kapelle beginnt um 10 Uhr und endet mit einer Prozession vorbei an der St. Anna-Hütte zurück zur Kapelle. Ab 9 Uhr haben die Gläubigen Gelegenheit, bei den Pfarrern in der Kapelle die Beichte abzulegen. Gleichzeitig besteht die Möglichkeit zur Anbetung und zum Rosenkranzgebet. Die sieben Wallfahrtstage standen in diesem Jahr unter dem Motto „Und es geht weiter“, nach „Neuanfang wagen“ im Jahr 2023. Denn auch die Wallfahrten, die es seit Mitte des 18. Jahrhunderts gibt, waren in der Corona-Pandemie abgesagt worden. Pfarrer Achim Dittrich aus Edenkoben, der seit diesem Jahr für die Wallfahrten verantwortlich zeichnet, und der für Burrweiler zuständige Pfarrer Matthias Pfeiffer sind mit dem Zuspruch sehr zufrieden.

Teilnehmer können im Ort parken. Das Parkleitsystem mit den Schildern P1 bis P4 weist ihnen den Weg. Es gibt verschiedene Fußwege zur St. Annakapelle. Ab 8.30 Uhr fahren Pendelbusse von Burrweiler zur Kapelle und zurück. Die Abfahrtsorte sind am Großparkplatz P1 „Pfarrgarten“ und an P3 „Festhalle“. Der Preis für die einfache Fahrt beträgt einen Euro. Wegen der Waldbrandgefahr soll auf die Anreise mit dem Auto bis auf den Berg verzichtet werden. In der St. Annahütte sorgt die Ortsgruppe Burrweiler des Pfälzerwald-Vereins für Bewirtung.