Der Landauer Ableger der Satire-Partei Die Partei will sich für die Elite einsetzen – schließlich stehe das E in dem Namen Partei für Elitenförderung, sagt Stadträtin Katharina Kerbstat. Es sei nicht zu tolerieren, dass sich die Menschen im Wohnpark am Ebenberg in ihrer Nachtruhe gestört fühlten und die Politik sie vernachlässige. Darum wolle sich die Partei kümmern: Sie fordert „fest installierte Lautsprecher für autogenes Training im gesamten Südpark und Umgebung zur Schlafenszeit“, damit es dort ruhiger zugehe. Eine weitere Idee der Partei: zusätzliche Drogenausgabestellen im Ostpark, so werde die Jugend aus dem Südpark weggelockt. Um den Forderungen Nachdruck zu verleihen, wird am Montag demonstriert. 21 Uhr bis 23 Uhr am LGS-Gelände, Treffpunkt: Theodor-Heuss-Platz. Die Anmelder rechnen laut Stadt mit 50 Teilnehmern. Das Motto: „Wir sind hier! Wir sind laut! Weil ihr uns die Ruhe klaut!“