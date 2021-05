Das Einrichten der Baustelle ist am Montag, 10. Mai, der Startschuss für den Bau des Wasgau-Frischemarkts in Landau-Südwest. Auf dem 16.000 Quadratmeter großen Areal der ehemaligen Hofmeister-Bäckerei entsteht fast ein kleines Viertel: Denn in weiteren Bauabschnitten möchte die Hornbach-Stiftung auch 50 Wohnungen bauen. Der Lebensmittelmarkt wird mit seinen 2100 Quadratmetern Verkaufsfläche etwas größer sein als der in Offenbach (1999 Quadratmeter), aber kleiner als der in Annweiler (2600). Allerdings wird der Landauer Wasgau der einzige weit und breit mit begrünten Dächern sein. Das Gebäude ist naturnah angelegt und soll sich in die Umgebung einpassen. Der Pirmasenser Generalunternehmer MCC Plan und Bau setzt die Pläne des Architekten Frank Kirschthaler um. Zum ersten Frühstück oder zu einer Tasse Kaffee können sich die Leute voraussichtlich Ende des ersten Quartals 2022 im Wasgau Südwest verabreden, sagt Projektleiter Andreas Kramatschek.