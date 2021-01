Grossfischlingen. Mit einem symbolischen Spatenstich haben die Bauarbeiten zur Umgestaltung des Modenbachs in der Oberstraße in Großfischlingen begonnen. In sechs Wochen soll ein erlebbarer Bach für Jung und Alt entstehen.

Das Gestaltungskonzept: Das Ufer des Modenbachs wird in den Spielplatz integriert. Auf einer Länge von 70 Meter entsteht so ein Kindererlebnisraum mit naturnahem Ufer, Sandmatschbereich und einer Sitzinsel. Durch das Abflachen des Ufers entstehen Zonen mit Uferstauden. Die Uferböschung wird teilweise als Wiese angelegt und soll der Natur vorbehalten bleiben. Auch soll die Struktur der Gewässersohle verbessert werden, sodass sich Kleinstlebewesen – wie etwa der Bachflohkrebs – im Modenbach wieder wohlfühlen. Drei Zeilen Weinberge werden für das Projekt weichen, teilen Ortsbürgermeister Daniel Köbler und der Herxheimer Landschaftsplaner Kurt Garrecht mit.

Das Projekt wird zu 90 Prozent von der Aktion Blau Plus des Landes Rheinland-Pfalz gefördert. Träger ist die Verbandsgemeinde Edenkoben, die die verbleibenden zehn Prozent der Kosten übernimmt. Die Ortsgemeinde Großfischlingen, die die Umgestaltung angeregt hat, stellt das Gelände.

Schon etliche Bachprojekte ermöglicht

Seit 1995 nimmt die Verbandsgemeinde an der Aktion Blau Plus teil. So wurde beispielsweise in Rhodt der Leiselbach offengelegt und renaturiert. 75 Meter des Modenbachs gegenüber der katholischen Kindertagesstätte in Edesheim wurden zum Spiel- und Erlebnisraum. Der Triefenbach in Böbingen, früher ein Abflussgraben, wurde nach einer Gewässerrenaturierung zum naturnahen Retentionsraum mit blühender Landschaft. In Edenkoben zeigt sich der Triefenbach am Verwaltungsgebäude und auf dem Gelände der Friedrich Bussereau Stiftung nach dem Motto „Gewässer erleben“. Am ehemaligen Schwimmbad am Modenbach bei Weyher gelang es, die ökologische Durchgängigkeit wieder herzustellen.