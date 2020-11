Die Stadtbücherei Annweiler ist nun online. Am Mittwoch starten die Angebote Onleihe und Bibkat. Auswählen, einloggen, herunterladen – so einfach funktioniert nun das digitale Ausleihen. Mit der Onleihe kann jedes Mitglied rund um die Uhr aktuelle Bestseller oder Hörbücher ausleihen. Es braucht dazu nur einen Internetanschluss sowie PC, Laptop, Tablet, E-Reader oder Smartphone. Zudem können die Leser über die kostenlose App Bibkat ihr Ausleihkonto verwalten. Hier können Verlängerungen und Vorbestellungen vorgenommen werden. Beide Apps gibt es Play- und im Appstore. Finanziert hat die Stadt die Dienste mit Bundeszuwendung aus dem Soforthilfeprogramm für Bibliotheken „Vor Ort für Alle“ und mit privaten Spenden.

Ach ja, noch ein Vorteil: Bei der Onleihe gibt es keine Mahngebühren. Nach Ablauf der Ausleihfrist lässt sich die Datei nicht mehr öffnen. Die Rückgabe erfolgt sozusagen automatisch. Der Ausleihvorgang ähnelt dem Einkaufen in einem Onlineshop. Der Kunde kann auf dem Internetportal oder mit der Onleihe-App den Medienbestand durchforsten und Titel in einen Warenkorb legen. Zum Ausleihen meldet er sich mit den Zugangsdaten seines Benutzerausweises an. Mit wenigen Klicks lässt sich die Datei auf das Endgerät übertragen. Über die App ist auch ein Audiostreaming möglich.