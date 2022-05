Dran denken: Am Mittwoch, 1. Juni, ab 19 Uhr stellen sich die drei aussichtsreichen Kandidaten für die Oberbürgermeisterwahl am 3. Juli, Dominik Geißler (CDU), Maximilian Ingenthron (SPD) und Lukas Hartmann (Grüne) auf dem RHEINPFALZ-Podium in der Festhalle den Fragen der Redaktion – und Ihren Fragen. Denn Sie haben uns mit einer Fülle von Themen gefüttert, die wir ansprechen sollen. Ganze Fragenkataloge beispielsweise zum Thema Klimawandel werden wir allerdings nicht abarbeiten können, dazu ist der Abend zu kurz, und wir wollen eine möglichst große Bandbreite an Themen ansprechen. Wir werden also auswählen müssen. Der Offene Kanal Weinstraße überträgt die Diskussion live auf You Tube unter dem Link https://youtu.be/UDSoYXDrLA4. Der Beitrag ist auch danach noch abrufbar.