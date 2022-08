Am Mittwoch veranstaltet die Verbandsgemeinde Annweiler zusammen mit ihrem Seniorenbeauftragten im barrierefreien VG-Ratssaal ab 15 Uhr einen Infonachmittag zu Unterstützungsangeboten für ältere Menschen. Dabei soll unter anderem über die Themen Pflege, Beratungs- und Unterstützungsangebote der Gemeindeschwester plus, Digitales, Sicherheit, Einsamkeit und Geselligkeit gesprochen und in Erfahrung gebracht werden, was die Menschen besonders interessiert und bewegt.

„Bei meiner Tätigkeit als Seniorenbeauftragter erlebe ich immer wieder, dass ältere Menschen Hilfe benötigen, aber ihnen die entsprechenden Informationen fehlen oder die jeweiligen Ansprechpartner nicht bekannt sind. Mit dieser Veranstaltung wollen wir diese Defizite gemeinsam angehen“, so Günter Magin. Erreichbar ist er unter Telefon 0160 8352919 und per E-Mail an seniorenbeauftragter@annweiler.rlp.de.