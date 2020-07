Am Mittwoch beginnen die Arbeiten für den dritten Bauabschnitt der Fahrbahnerneuerung auf der B 38 bei Schweigen-Rechtenbach. Wie der Landesbetrieb Mobilität in Speyer mitteilt erstreckt sich dieser von der L 546 bis zur Zollstraße in Schweigen. Der Abschnitt wird einschließlich der Kreuzung L 546/ Karlsruher Straße voll gesperrt. Die Bauzeit beträgt etwa zwei Wochen. Der Verkehr wird weiterhin über Bad Bergzabern und Steinfeld beziehungsweise Schweighofen umgeleitet. In Weißenburg verläuft die Umleitung über die D 534. Zudem ist eine großräumige Umleitung ab Bad Bergzabern über die B 427 und die A 65 und ab Landau über die B 9 in Richtung Frankreich ausgeschildert. Ab Mittwoch wird der südliche Kreisel bei Schweigen wieder für den Verkehr frei gegeben.