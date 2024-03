Ein 29-Jähriger hat am Donnerstagnachmittag am Kreisverkehr an der A65-Abfahrt Landau-Zentrum die Orientierung verloren und einen Unfall verursacht. Wie die Polizei berichtet, gab der junge Mann zu Protokoll, nach dem Abfahren von der Autobahn am Kreisel mit der Verkehrssituation überfordert gewesen zu sein. Er sei deshalb auf die falsche Spur gefahren. Dadurch stieß der Skoda-Fahrer mit einer 59-jährigen Mercedes-Fahrerin zusammen. Beide Beteiligten verletzten sich leicht und wurden ins Krankenhaus gebracht. Die Autos mussten abgeschleppt werden, den Sachschaden schätzt die Polizei auf 14.000 Euro. Für den 29-jährigen Unfallverursacher kommt es noch dicker: Er muss sich in einem Strafverfahren wegen fahrlässiger Körperverletzung verantworten.